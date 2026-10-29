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29.10.2026 06:31:29
Founder Technology Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Founder Technology Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CNY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Founder Technology Group A mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 93,02 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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