Founder Technology Group A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Founder Technology Group A lud am 24.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Founder Technology Group A 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Founder Technology Group A im vergangenen Quartal 1,26 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Founder Technology Group A 871,3 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at