Founder Technology Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Founder Technology Group A hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 CNY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65,01 Prozent auf 1,56 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 947,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at