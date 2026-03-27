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27.03.2026 06:31:29
Founders Advantage Capital legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Founders Advantage Capital hat am 24.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,02 CAD. Im letzten Jahr hatte Founders Advantage Capital einen Gewinn von -2,630 CAD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,6 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,310 CAD. Im letzten Jahr hatte Founders Advantage Capital einen Gewinn von -2,580 CAD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 102,88 Millionen CAD – ein Plus von 24,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Founders Advantage Capital 82,53 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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