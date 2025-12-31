Founders Metals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Founders Metals hat am 29.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,04 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,110 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,130 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at