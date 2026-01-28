Founders Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Founders Metals hat sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

