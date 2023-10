Foundry for AI by Rackspace arbeitet mit Straits Interactive zur Einführung eines KI-Datenschutzbeauftragten für den Microsoft Azure OpenAI Service zusammen

Entwicklung des ersten KI-Datenschutzbeauftragten in APJ mit den sicheren Multi-Cloud-Lösungen von Rackspace Technology und Integration mit Microsoft Azure OpenAI Service

SAN ANTONIO, Oct. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für hybride Multi-Cloud-Technologielösungen, hat sich mit Straits Interactive, einem führenden Anbieter von Datenschutz- und Governance-as-a-Service, zusammengetan, um einen KI-Datenschutzbeauftragten (DSB)-Assistenten mit Foundry for AI by Rackspace (FAIR™) auf dem Microsoft Azure OpenAI Service zu entwickeln. Die treibende Kraft hinter der Zusammenarbeit ist die Förderung des verantwortungsvollen Einsatzes von KI durch die Nutzung der Multicloud-Lösungen von Rackspace Technology, die in den Microsoft Azure OpenAI Generative Service integriert sind.



Straits Interactive und Rackspace Technology werden gemeinsame Lösungen anbieten, die KI-fähige Multi-Cloud-Lösungen mit Microsoft Azure OpenAI Service und Microsoft Purview für Data Governance als Teil ihrer Capabara Capability-as-a-Service-Plattformdienste umfassen. Diese Lösungen ermöglichen es Unternehmen, generative KI für die Geschäftstransformation zu nutzen.

Der KI-DSB-Assistent, einer der ersten in der Region Asien-Pazifik und Japan (APJ), ist ein Chatbot, der von generativer KI angetrieben wird und Teil des Dienstleistungsangebots von Straits Interactive im Rahmen von Capabara ist. Die Capabara-Plattform ist eine proprietäre Capability-as-a-Service, die eine umfassende Lösung für Unternehmen bietet, um Ziele der digitalen Transformation zu entwickeln, zu steuern und zu verwalten und gleichzeitig den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz generativer KI sicherzustellen.

"Straits Interactive ist stolz darauf, mit Rackspace und Microsoft zusammenzuarbeiten, um die Einführung von generativer KI für Fachleute in kleinen und mittleren Unternehmen zu beschleunigen. Die Capabara-Plattform und der KI-Assistent-Chatbot transformieren und optimieren die Effizienz und Produktivität von Straits, und wir freuen uns, diese Technologie mit anderen teilen zu können", so Kevin Shepherdson, CEO von Straits Interactive. "Die sicheren Multi-Cloud-Lösungen von Rackspace Technology und der Microsoft Azure OpenAI Service passen zu unserem Ziel, Unternehmen aller Größenordnungen in die Lage zu versetzen, mit generativer KI Werte zu schaffen und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen dem Management von Risiken und Einschränkungen, dem Schutz ihrer Daten und der Einhaltung von Vorschriften herzustellen."

Der KI-DSB-Assistenten-Chatbot hilft Unternehmen, insbesondere KMUs, bei der Datenverwaltung und dem Umgang mit Datenschutzanforderungen. Der Chatbot basiert auf dem Microsoft Azure Open AI Service und speichert Daten sicher in einer Multicloud-Umgebung von Rackspace Technology. Der KI-DSB-Assistent wird:

Kunden und Dienstleistern die effiziente Abfrage branchenüblicher Praktiken und Verfahren in verschiedenen Rechtsordnungen ermöglichen. Außerdem können die Governance-Teams ihre Dokumente zu Governance, Risikomanagement und Compliance (GRMC) sicher hochladen und den Mitarbeitern im gesamten Unternehmen Hilfe zur Selbsthilfe anbieten.

Mit den Beratern von Straits Interactive zusammenarbeiten, um die Datenschutzanforderungen in der Praxis zu erfüllen. Dabei werden maßgeschneiderte Unternehmensrichtlinien, damit verbundene Risiken und empfohlene betriebliche Kontrollen berücksichtigt.

Die generativen KI-Fähigkeiten nutzen, um mit den Straits Interactive AI Capability-Tools maßgeschneiderte interne generative KI-Apps zu erstellen, einschließlich Tabletop-Übungen für Verstoßszenarien, selbstlernende Compliance-Module, Bewertungsfragen und mehr.



"Straits Interactive benötigte eine KI-Lösung, die Abfragen in natürlicher Sprache versteht und präzise Antworten liefert, damit die Mitarbeiter sofort auf Datenschutzinformationen zugreifen können", so Srini Koushik, President of Technology and Sustainability, Rackspace Technology. "Vom Verständnis der regionalspezifischen Datenschutzgesetze bis hin zu den Unterschieden zwischen den Vorschriften in den verschiedenen Ländern führte dieser Wechsel von manuellen Prozessen zu einer KI-gesteuerten Lösung zu einem deutlichen Effizienzsprung. Die Entwicklung des neuen KI-DSB-Assistenten auf der Grundlage von Microsofts OpenAI Service mit FAIR wird die nachhaltige Datenverwaltung verbessern."

"Unter Nutzung des IP von Rackspace im Bereich der generativen KI und des FAIR-Angebots erfasste Rackspace die spezifischen Anforderungen von Straits Interactive, um einen mehrstufigen Ansatz vorzuschlagen, der eine schnelle Demo für die Beteiligten ermöglichte, die kurzfristigen Anforderungen erfüllte und eine produktbezogene Lösung für die langfristigen Kundenbedürfnisse bot", so Kevin Shepherdson, CEO von Straits Interactive "Durch die Implementierung eines verantwortungsvollen OpenAI-Frameworks zusammen mit IaC- und CI/CD-Frameworks konnte Rackspace schnellere Iterationen der produktiven Lösung sicherstellen und so die Effizienz und Effektivität optimieren."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von hybriden End-to-End-Multicloud-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu optimieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über Straits Interactive

Straits Interactive bietet nachhaltige Data-Governance-Lösungen, die Unternehmen helfen, in der heutigen datengesteuerten Welt Vertrauen zu schaffen. Als vertrauenswürdige Berater von KMUs, multinationalen Unternehmen und Datenschutzbehörden in der Region bieten wir umfassende Kompetenz, Beratung und Capability-Roadmaps für Datenschutz und Governance. Wir arbeiten mit den besten Universitäten der Region und internationalen Zertifizierungsstellen zusammen, um fortgeschrittene Diplome, Abschlüsse und Zertifizierungskurse anzubieten. Heute bieten wir eine eigene Softwarelinie, digitale Inhalte und mehr als 40 Kurse zu den Themen Datenschutz, Data Governance und Generative KI an.

Unsere Capability-as-a-Service-Plattform Capabara in Kombination mit unseren praktischen Beratungsdiensten und mehr als 40 Schulungskursen hilft Unternehmen bei der Entwicklung, Verwaltung und Steuerung ihrer Digitalisierungs- und Innovationsziele. Im Jahr 2023, zehn Jahre nach seiner Gründung, wurde Straits Interactive bei den ersten Startup Awards der Action Community for Entrepreneurship (ACE), einer beispiellosen nationalen Auszeichnung für außergewöhnliche Startups in Singapur, als eines der zehn besten "Outstanding and Promising Startups" geehrt.

