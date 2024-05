Fountain Asset: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fountain Asset präsentierte in der am 29.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Umsatzseitig standen -0,3 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 410,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fountain Asset 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at