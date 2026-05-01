Fountain Asset stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fountain Asset hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen CAD – ein Plus von 128,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fountain Asset -1,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,030 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,85 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem -1,88 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at