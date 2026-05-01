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01.05.2026 06:31:29
Fountain Asset stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Fountain Asset hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 CAD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen CAD – ein Plus von 128,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fountain Asset -1,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,030 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie generiert.
Der Jahresumsatz wurde auf 3,85 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem -1,88 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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