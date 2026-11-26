Fountain Asset hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 240,94 Prozent auf -2,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,5 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at