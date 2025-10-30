Four Corners Property Trust: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Four Corners Property Trust hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 74,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Four Corners Property Trust 66,8 Millionen USD umgesetzt.

