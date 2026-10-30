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30.10.2026 06:31:28
Four Corners Property Trust: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Four Corners Property Trust gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Four Corners Property Trust 83,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 74,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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