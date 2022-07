Four Corners Property Trust: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Four Corners Property Trust hat am 27.07.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,350 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Four Corners Property Trust im vergangenen Quartal 47,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Four Corners Property Trust 42,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at