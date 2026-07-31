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31.07.2026 06:31:29
Four Corners Property Trust hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Four Corners Property Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 78,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 72,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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