Four Corners Property Trust legte Quartalsergebnis vor

Four Corners Property Trust stellte am 02.11.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,300 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 50,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at