Four Corners Property Trust präsentierte Quartalsergebnisse

Four Corners Property Trust lud am 02.05.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,270 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at