Four Corners Property Trust: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Four Corners Property Trust präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,260 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,36 Prozent auf 78,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at