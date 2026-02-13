Four Corners Property Trust veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Four Corners Property Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Four Corners Property Trust 75,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,07 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Four Corners Property Trust im vergangenen Geschäftsjahr 294,13 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Four Corners Property Trust 268,07 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at