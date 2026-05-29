Four Nines Gold A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Four Nines Gold A hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Four Nines Gold A ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at