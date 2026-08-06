Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
|
07.08.2026 01:42:00
Four of Google's Top AI Researchers Just Left to Start One Company. Alphabet Is Investing in It.
Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) said Wednesday that Jeff Dean, Google's chief scientist and a 27-year veteran of the company, is leaving. And he isn't leaving alone.Sanjay Ghemawat, a Google senior fellow and Dean's engineering partner of more than two decades, is going with him. So are Oriol Vinyals, a co-lead of the company's Gemini models, and Quoc Le, a founding member of the Google Brain team.The four are starting Discovery Loop, a public benefit corporation that plans to use artificial intelligence (AI) to automate scientific and engineering research. Investors treated the news as a loss. Shares of the search giant fell about 4% Wednesday, erasing about $185 billion of market value.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 725,00
|-1,32%
|Alphabet A (ex Google)
|306,95
|-1,11%
|Alphabet C (ex Google)
|306,10
|-1,05%
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