Savers Value Village Aktie

Savers Value Village für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DE3A / ISIN: US80517M1099

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08.08.2026 20:26:42

Four Savers Value Village Insiders Sold This Week. Here's What to Make of It

Richard A. Medway, the firm’s general counsel, sold 55,000 shares of Savers Value Village, Inc. (NYSE:SVV) at $11.80 per share, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($11.80); post-transaction value based on August 7 market close ($12.22).Savers Value Village is a leading specialty retailer in the pre-owned merchandise sector with a $1.70 billion market capitalization and TTM revenue of $1.70 billion. The company's business model leverages strategic partnerships with non-profit organizations to source inventory while maintaining a differentiated value proposition in the specialty retail landscape. The company's competitive positioning is reinforced by its established multi-banner retail network, established supply chain relationships with non-profit partners, and focus on the resilient discount retail segment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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