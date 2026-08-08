Savers Value Village Aktie
WKN DE: A3DE3A / ISIN: US80517M1099
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08.08.2026 20:26:42
Four Savers Value Village Insiders Sold This Week. Here's What to Make of It
Richard A. Medway, the firm’s general counsel, sold 55,000 shares of Savers Value Village, Inc. (NYSE:SVV) at $11.80 per share, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($11.80); post-transaction value based on August 7 market close ($12.22).Savers Value Village is a leading specialty retailer in the pre-owned merchandise sector with a $1.70 billion market capitalization and TTM revenue of $1.70 billion. The company's business model leverages strategic partnerships with non-profit organizations to source inventory while maintaining a differentiated value proposition in the specialty retail landscape. The company's competitive positioning is reinforced by its established multi-banner retail network, established supply chain relationships with non-profit partners, and focus on the resilient discount retail segment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Savers Value Village Inc Registered Shs
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05.08.26
|Ausblick: Savers Value Village informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: Savers Value Village legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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18.02.26
|Ausblick: Savers Value Village legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Savers Value Village Inc Registered Shs
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|Savers Value Village Inc Registered Shs
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