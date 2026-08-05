Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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05.08.2026 18:00:07
Four Top Google A.I. Researchers Form New Start-Up
Jeff Dean, who for years was one of Google’s most important executives, is leading the new artificial intelligence company with the backing of Google.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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