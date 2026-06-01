Fourth Generation Information Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fourth Generation Information Systems hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,52 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 2,220 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -2,390 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at