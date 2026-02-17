Fourth Generation Information Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fourth Generation Information Systems hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,50 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at