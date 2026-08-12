Fourth Generation Information Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fourth Generation Information Systems hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,74 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,670 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at