05.11.2025 06:31:28
Fourth Milling Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Fourth Milling Company Registered ließ sich am 02.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fourth Milling Company Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fourth Milling Company Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 169,0 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 159,9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
