Fourth Milling Company Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fourth Milling Company Registered präsentierte in der am 08.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Fourth Milling Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 180,6 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,7 Millionen SAR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,370 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,320 SAR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,99 Prozent auf 660,41 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 629,03 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,340 SAR ausgegangen, während der Umsatz auf 650,00 Millionen SAR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at