Sable Holdings Aktie
WKN DE: 888670 / ISIN: ZAE000006383
|
02.03.2026 05:51:10
FourWorld Takes a Major Swing on Sable Offshore (SOC), Buying 8 Million Shares
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, FourWorld Capital Management LLC established a new position in Sable Offshore Corp. (NYSE:SOC) by acquiring 8,105,608 shares. The estimated value of this trade was $73.11 million.This was a new position for the fund, with Sable Offshore now accounting for 62.9% of reportable AUM as of December 31, 2025.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sable Holdings Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sable Holdings Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.