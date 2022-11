Fox bekommt Option für Kauf von FanDuel-Beteiligung für 3,7 Mrd USD

Von Katherine Sayre

NEW YORK (Dow Jones)--Die Fox Corp hat die Option, eine Beteiligung an dem Sportwettenanbieter FanDuel Group von der Muttergesellschaft Flutter plc für etwa 3,7 Milliarden Dollar zu kaufen. Entsprechend urteilte ein US-Schiedsgericht, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. Damit wird ein mehr als einjähriger Streit um eine der größten Marken im US-Online-Glücksspiel beendet.

Fox hatte im April 2021 bei Judicial Arbitration and Mediation Services eine Klage gegen Flutter eingereicht, weil der Glücksspielanbieter einen zu hohen Preis für eine Option auf den Kauf eines 18,6-prozentigen Anteils an FanDuel verlangte.

Die Entscheidung schafft Raum für Fox, tiefer in die schnell wachsende Sportwettbranche einzutauchen. FanDuel ist der Marktführer bei Online-Sportwetten in den USA. Fox hat eine Partnerschaft mit Flutter, das die Sportwettenmarke Fox Bet betreibt. Fox Bet ist ein kleinerer Anbieter auf dem Markt, der in vier Bundesstaaten Wetten anbietet und in anderen Bundesstaaten ein kostenloses Spiel namens Super 6.

Fox ist nun nicht verpflichtet, die Option auszuüben und hat bis Dezember 2030 Zeit, den Anteil zu übernehmen. Die Entscheidung, so Fox, beinhaltet eine jährliche Preiserhöhung von 5 Prozent.

Die Fox Corp und der Eigentümer dieser Nachrichtenagentur Dow Jones, die News Corp, haben gemeinsame Eigentümer.

