Fox: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fox präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 2,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fox noch ein Gewinn pro Aktie von 1,32 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fox 4,57 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at