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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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22.07.2026 22:13:00

Fox Buys Roku, and Now Comcast Is Spinning Off NBCUniversal. Does Netflix Need to Make a Big Move This Summer?

On July 20, Netflix (NASDAQ: NFLX) filed a couple of Securities and Exchange Commission (SEC) documents with "prospectus" in their names. My heart rate ticked up a bit. In a summer where every media company seems to be buying, selling, or spinning off something, my first move was to hunt for the "use of proceeds" section of Netflix's filings. Was the company loading up for another acquisition run?Luckily, my blood pressure has returned to normal. Netflix is just refinancing $1 billion in debt that was about to mature. Old notes out, new notes in. The interest rate is higher (5.250% versus 4.375%), reflecting recent inflation trends, but this is the financial equivalent of rolling over a CD at your local bank.Boring. Routine. Totally fine. The new debt is just replacing the old one, two days before the expiration date. That's a relief, frankly.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
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