A&D Aktie
WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005
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11.05.2026 15:30:09
Fox Corp beats third-quarter revenue estimates on strong ad sales from news, sports
It reports revenue of US$3.99 billion, against analysts’ average estimate of US$3.82 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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