Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
|
30.10.2025 15:21:37
Fox Corp Subsidiary Signs Multi-Year Ad Partnership Deal With Audiochuck
(RTTNews) - Thursday, Fox Corp.'s (FOX) subsidiary Tubi Media Group announced a partnership deal with Audiochuck, a media company, for exclusive distribution and advertising sales rights on their top-rated shows Crime Junkie, The Deck, So Supernatural, Dark Downeast, Park Predators, and more.
The multi-year deal also includes the development of a Crime Junkie FAST Channel to be distributed across FOX's streaming platforms Tubi and FOX One, as well as leading third-party platforms, and an on-demand collection of video podcast episodes.
Currently, FOX is trading at $58.12, up 6.94 percent on the Nasdaq.
