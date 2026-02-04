Fox Aktie

Fox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052

04.02.2026 14:16:51

Fox Corporation Q2 Profit Declines, But Revenue Rises 2%

(RTTNews) - Fox Corporation (FOXA) on Wednesday reported net income attributable to stockholders of $229 million, or $0.52 per share, for the second quarter, compared with $373 million, or $0.81 per share, in the prior-year quarter.

Adjusted net income attributable to stockholders was $360 million, or $0.82 per share, compared with $442 million, or $0.96 per share, a year earlier.

Quarterly revenue rose 2% to $5.18 billion from the prior-year period.

The company has declared a dividend of $0.28 per Class A and Class B share, payable on March 25 to shareholders of record on March 4, 2026.

Fox Corporation shares fell 3.22% on Tuesday to close at $63.18.

