Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
|
04.02.2026 14:16:51
Fox Corporation Q2 Profit Declines, But Revenue Rises 2%
(RTTNews) - Fox Corporation (FOXA) on Wednesday reported net income attributable to stockholders of $229 million, or $0.52 per share, for the second quarter, compared with $373 million, or $0.81 per share, in the prior-year quarter.
Adjusted net income attributable to stockholders was $360 million, or $0.82 per share, compared with $442 million, or $0.96 per share, a year earlier.
Quarterly revenue rose 2% to $5.18 billion from the prior-year period.
The company has declared a dividend of $0.28 per Class A and Class B share, payable on March 25 to shareholders of record on March 4, 2026.
Fox Corporation shares fell 3.22% on Tuesday to close at $63.18.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fox Corp (ex 21st Century Fox)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: Fox mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.01.26
|S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fox von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fox von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
25.12.25
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.12.25
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fox-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.12.25
|S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Fox Corp (ex 21st Century Fox)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fox Corp B
|49,60
|-0,80%
|Fox Corp (ex 21st Century Fox)
|55,00
|-0,90%