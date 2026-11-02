Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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02.11.2026 18:38:23
Fox (FOXA) Q1 2027 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Mon., Nov. 2, 2026
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