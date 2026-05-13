Fox hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fox präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 USD, nach 0,750 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Fox 3,99 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,37 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at