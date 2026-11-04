Fox legte Quartalsergebnis vor

Fox hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD gegenüber 1,32 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fox im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at