Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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23.09.2026 19:00:43
Fox News Finds Itself at Odds With Trump on Press Ban
The home of Sean Hannity and Laura Ingraham has joined rival networks in suspending its coverage of pooled presidential events.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Fox Corp B
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18.09.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fox von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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04.09.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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04.09.26
|Fox News presenter and Trump ally Maria Bartiromo departs after 12 years (Financial Times)
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28.08.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.08.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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14.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
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07.08.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Fox Corp B
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|Fox Corp B
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.