Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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04.09.2026 11:04:01
Fox News presenter and Trump ally Maria Bartiromo departs after 12 years
President calls news anchor a ‘true warrior’ and says her fans ‘will not be happy’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Fox Corp B
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