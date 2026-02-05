Fox öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fox präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,18 Milliarden USD – ein Plus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fox 5,08 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at