Fox stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fox hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,05 Prozent auf 5,18 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at