Roku Aktie
WKN DE: A2DW4X / ISIN: US77543R1023
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15.06.2026 19:17:45
Fox Stock Is Down 15% After Announcing a $22 Billion Roku Deal. Is This a Buying Opportunity?
The highly competitive streaming and television space continues to experience consolidation.On June 15, Fox Corp. (NASDAQ:FOX) announced it had reached an agreement to acquire Roku (NASDAQ:ROKU) in a deal already approved by both companies’ boards of directors.Fox will pay $22 billion in enterprise value for Roku ($25 billion equity value), valuing the hardware streaming company at $160 per share, a 28% premium to its June 10 price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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