Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
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15.06.2026 14:44:41
Fox to Acquire Roku, Joining the Battle for the Living Room
The $22 billion deal will bolster Fox Corp.’s efforts to reach consumers on streaming platforms.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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