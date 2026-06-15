Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
|
15.06.2026 13:26:57
Fox to acquire streaming company Roku for $22bn
Combined company will become third-largest in US television by share of viewingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Fox Corp B
|46,00
|-8,91%
|Roku Inc.
|124,86
|0,45%