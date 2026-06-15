Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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15.06.2026 16:28:12
Fox to buy Roku streaming firm in $22bn deal
The move is seen as a bet that combining streaming with its news and sport offering will boost Fox as TV audiences move online.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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