Fox Wizel gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fox Wizel lud am 26.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,18 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,75 ILS je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1,91 Milliarden ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,63 Milliarden ILS umgesetzt.

