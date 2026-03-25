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25.03.2026 06:31:29
Fox Wizel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Fox Wizel lud am 23.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,43 ILS gegenüber 8,43 ILS im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Fox Wizel mit einem Umsatz von insgesamt 2,06 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 8,56 Prozent gesteigert.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 16,54 ILS. Im Vorjahr hatte Fox Wizel 21,08 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,23 Prozent auf 7,08 Milliarden ILS aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 6,42 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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