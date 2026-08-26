Fox Wizel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fox Wizel präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,96 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fox Wizel ein EPS von 3,83 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,83 Milliarden ILS – ein Plus von 12,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fox Wizel 1,62 Milliarden ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at