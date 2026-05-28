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28.05.2026 06:31:29
Fox Wizel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Fox Wizel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,78 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fox Wizel ein EPS von 1,10 ILS in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Fox Wizel im vergangenen Quartal 1,56 Milliarden ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fox Wizel 1,48 Milliarden ILS umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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