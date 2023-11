Foxconn-Aktie schließt mit Gewinnen: Apple-Zulieferer Foxconn mit überraschendem Gewinnschub

Der Apple -Zulieferer aus Taiwan, Foxconn , gab am Dienstag für das abgelaufene Quartal einen Anstieg des Netto-Überschusses um elf Prozent auf umgerechnet 1,24 Milliarden Euro bekannt. Vom Datenanbieter LSEG befragte Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet.

Für das angelaufene Quartal stellte der offiziell als Hon Hai firmierende Konzern einen leichten Umsatzrückgang in Aussicht. Allerdings werde sich das Geschäft voraussichtlich besser entwickeln als erwartet. "Wir sind in der zweiten Jahreshälfte in die traditionelle Saison mit hohen Umsätzen eingetreten", sagte der Verwaltungsratsvorsitzende Young Liu. "Unser Geschäft wird sich von Quartal zu Quartal verbessern."

Die Foxconn-Aktie gewann im Handel in Taiwan 2,35 Prozent auf 100,00 Taiwan-Dollar.

Taipeh (Reuters)